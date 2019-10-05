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17:13   5 Октября 2019
Весь мир

Двухэтажный автобус перевернулся на западе Англии

Двухэтажный автобус перевернулся на западе Англии

Более десяти человек пострадали в английском графстве Девон, на западе Великобритании, где в субботу на шоссе А385 опрокинулся двухэтажный автобус.

О происшествии сообщает британский телеканал Sky News, отмечая, что состояние одного из пострадавших оценивается медиками, как тяжелое.

«На место происшествия направлены машины скорой помощи и спасательный вертолет. На месте находятся сотрудники полиции и пожарные», - сообщает полицейское управление Девона и Корнуолла.

Как отмечается, полиция на время перекрыла движение по участку шоссе, где перевернулся автобус. О причинах ДТП информации к настоящему моменту не поступала. По факту произошедшего проводится расследование.

 

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Автор: Александр Люблинский
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