Двухэтажный автобус перевернулся на западе Англии

Более десяти человек пострадали в английском графстве Девон, на западе Великобритании, где в субботу на шоссе А385 опрокинулся двухэтажный автобус.

О происшествии сообщает британский телеканал Sky News, отмечая, что состояние одного из пострадавших оценивается медиками, как тяжелое.

Как отмечается, полиция на время перекрыла движение по участку шоссе, где перевернулся автобус. О причинах ДТП информации к настоящему моменту не поступала. По факту произошедшего проводится расследование.

More than a dozen injured after double-decker bus overturns in Devon https://t.co/aioORSaCVv