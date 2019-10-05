Медведев считает, что Зеленский оказался в непростом положении в ситуации с США

Украинский лидер Владимир Зеленский попал в незавидное положение. Он буквально оказался между «молотом и наковальней» из-за внутриполитических игр в США. Такое мнение высказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединенными Штатами Америки», — сказал премьер.

По его словам, если Зеленский отдаст приказ дальше расследовать дело в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и этим будет заниматься генпрокурор, которого Зеленский считает своим человеком, то тогда демократы могут обвинить украинского лидера во вмешательстве в выборы. Если он положит конец расследованию, «на него обидится» нынешнее руководство США, включая Дональда Трампа.