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17:02   5 Октября 2019
Россия

Медведев считает, что Зеленский оказался в непростом положении в ситуации с США

Медведев считает, что Зеленский оказался в непростом положении в ситуации с США

Украинский лидер Владимир Зеленский попал в незавидное положение. Он буквально оказался  между «молотом и наковальней» из-за внутриполитических игр в США. Такое мнение высказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. 

«Я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединенными Штатами Америки», — сказал премьер. 

По его словам, если Зеленский отдаст приказ дальше расследовать дело в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и этим будет заниматься генпрокурор, которого Зеленский считает своим человеком, то тогда демократы могут обвинить украинского лидера во вмешательстве в выборы. Если он положит конец расследованию, «на него обидится» нынешнее руководство США, включая Дональда Трампа. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #медведев #политика #зеленский

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