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17:23   5 Октября 2019
Россия

Ходорковский финансирует беспорядки в России деньгами Сороса и западных НКО

Ходорковский финансирует беспорядки в России деньгами Сороса и западных НКО

Олигарх и экс-глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский выделяет деньги на протесты в России, утверждают журналисты в новом расследовании телеканала НТВ.

Активное финансирование Ходорковским созданных им структур в России (например, его личное СМИ «МБХ Медиа» или организация «Открытая Россия»), а также конкретных политических и общественных деятелей, позволяют олигарху пытаться оказать давление на мнение россиян. Федеральное агентство новостей сообщает, что Ходорковский сотрудничает со всеми западными НКО и даже работает со спецслужбами.

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Один из проектов Ходорковского — «Институт современной России», в котором кресло президента занимает сын олигарха, Павел Ходорковский. Этот фонд благодаря западному фонду NED осуществлял финансирование «Открытой России». Не менее тесные отношения связывают сбежавшего из России олигарха с американским миллиардером Джорджем Соросом, который и вовсе называл Ходорковского «другом» и нередко участвовал в организованных им форумах и конференциях «оппозиции».

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Напомним, миллиардер Сорос знаменит многомиллиардным финансированием в «либеральные» проекты и организации, ставящие своей целью «цветные революции» в разных уголках мира. Одной из последних инициатив американского олигарха стал «Проект.Медиа», позиционирующий себя как «независимое издание», главред которого был завербован американскими спецслужбами.

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Автор: Олег Королев
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