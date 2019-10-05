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16:38   5 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Ополченцы ДНР сбили под Донецком ударный беспилотник ВСУ

Ополченцы ДНР сбили под Донецком ударный беспилотник ВСУ

Ударный дрон Вооруженных сил Украины был уничтожен в субботу ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Об этом журналистам рассказал Дмитрий Астрахань – официальный представитель республиканской Народной милиции. По его словам, беспилотник с закрепленной на нем миной был сбит на западе Донецка в районе населенного пункта Самойловка.

«Благодаря профессиональным действиям наших защитников, был предотвращен очередной акт террора в отношении мирных жителей Старомихайловки где был уничтожен БПЛА типа «квадрокоптер», который нес на себе мину калибра 60 миллиметров натовского образца», - уточнил Астрахань.

Напомним, ВСУ регулярно используют беспилотники на линии соприкосновения в Донбассе. В четверг, 3 октября, Донецкое агентство новостей (ДАН) сообщало, что у села Белая Каменка уничтожен очередной дрон типа «Фантом», который 35-я бригада ВСУ использовала для корректировки минометного огня.

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Автор: Александр Люблинский
#донбасс #украина #всу #днр #весь мир #ополченцы #беспилотник #война в донбассе

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