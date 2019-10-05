Боец Емельяненко заявил, что в боях ему помогает православный дух и Родина

Четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко заявил, что когда бойцу не хватает физических качеств, он может «ломать» соперников «православным духом во славу православной Родины». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Успех Емельяненко в ММА никто не смог повторить. Вероятно по той причине, что в бою спортсмену помогает патриотизм: по его словам, он не отделяет себя от Родины, особенно во время боев.

«Вам придется вступать в бой с более сильными, быстрыми, выносливыми соперниками, которых победить вы сможете только духом. Когда не хватит физических качеств, ваши соперники будут ломаться под вашим православным духом во славу православной Родины. Закаляйте ваш дух!» — советует Емельяненко начинающим спортсменом.

Характерно, что большинство средств, заработанных в спортивной карьере, Емельяненко направляет на благотворительность и помощь близким, а в бытовых вопросах отличается скромностью: носит неброскую одежду и ведет аскетичный образ жизни. Боец всегда отзывается о соперниках неизменно уважительно и даже не страдает «звездной болезнью», несмотря на мировую популярность.

Напомним, в мае Емельяненко сообщил, что восстанавливает здоровье после проигрыша американцу Райану Бейдеру на первой минуте финального поединка Гран-при Bellator в тяжелом весе. Тренер россиянина упомянул после январского боя, что сражение с американским бойцом может оказаться последним в карьере Емельяненко.