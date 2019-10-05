Помпео считает, что говорить о прогрессе на переговорах с КНДР пока рано

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что пока рано говорить о прогрессе на переговорах с представителями КНДР, которые проходят в Стокгольме. Речь об этом зашла на пресс-конференции в Афинах в субботу, 5 октября.

«Я надеюсь, что будет прогресс, и надеюсь, что северокорейцы имеют добру волю и выполнят то, что согласовали президенты Ким Чен Ын и Дональд Трамп», — добавил дипломат.

Помпео отметил, что в переговорах участвует довольно много экспертов и дипломатов.

Ранее стало известно, что северокорейская делегация, возглавляемая послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гилем, а также американская сторона начали переговоры в Стокгольме — впервые после саммита в Ханое, прошедшего в феврале.