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 Помпео считает, что говорить о прогрессе на переговорах с КНДР пока рано

Помпео считает, что говорить о прогрессе на переговорах с КНДР пока рано
16:26   5 Октября 2019
Весь мир

Помпео считает, что говорить о прогрессе на переговорах с КНДР пока рано

Помпео считает, что говорить о прогрессе на переговорах с КНДР пока рано

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что пока рано говорить о прогрессе на переговорах с представителями КНДР, которые проходят в Стокгольме. Речь об этом зашла на пресс-конференции в Афинах в субботу, 5 октября.

«Я надеюсь, что будет прогресс, и надеюсь, что северокорейцы имеют добру волю и выполнят то, что согласовали президенты Ким Чен Ын и Дональд Трамп», — добавил дипломат. 

Помпео отметил, что в переговорах участвует довольно много экспертов и дипломатов.

Ранее стало известно, что северокорейская делегация, возглавляемая послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гилем, а также американская сторона начали переговоры в Стокгольме — впервые после саммита в Ханое, прошедшего в феврале. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #политика #помпео

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