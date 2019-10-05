Власти Крыма опровергли «вторжение» украинских дронов

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов заявил, что сюжет украинского телеканала о якобы «вторжении» беспилотных аппаратов с пропагандистскими листовками на полуостров — ни что иное, как монтаж. Об этом пишет РИА Новости.

«По факту вообще ничего не было. Сейчас цифровой век, и с помощью цифровых технологий можно сделать любой видеомонтаж. Для собственной популяризации снимают и монтируют какие-то фильмы», — отметил политик.

Он подчеркнул, что Крым навсегда останется в составе России. Жители полуострова давно сделали свой окончательный выбор, как бы этому ни противились некоторые представители Украины.

Ранее украинский телеканал «1+1» сообщил, что с территории Украины в Крым попали несколько дронов, которые сбросили на город Армянск «тысячи листовок», однако местные жители быстро эту новость опровергли.