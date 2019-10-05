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Делегация РФ на сессии ПА ОБСЕ предложила провести год защиты климата

Делегация РФ на сессии ПА ОБСЕ предложила провести год защиты климата

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16:10   5 Октября 2019
Весь мир

Делегация РФ на сессии ПА ОБСЕ предложила провести год защиты климата

Делегация РФ на сессии ПА ОБСЕ предложила провести год защиты климата

Член российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, депутат Государственной думы Александр Фокин предложил на летнем заседании ПА ОБСЕ, которое пройдет в 2020 году в Ванкувере, провести отдельное обсуждение экологической проблематики, а также подумать о проведении «Года защиты климата».

В ходе выступления на осенней сессии ассамблеи Фокин подчеркнул, что Россия выполняет свои обязательства в рамках Киотского протокола, который обязывает страны сокращать свои выбросы парниковых газов, а также в рамках парижского соглашения по климату и вкладывает в эту деятельность десятки миллионов долларов.

По словам парламентария, на сегодняшний день проблема заключается не только в выбросах углекислого газа, ни и в выбросах метана в атмосферу. В числе угроз, он называл также массовую гибель пчел, которые опыляют 90% всех сельскохозяйственных угодий на планете.

Делегация РФ на сессии ПА ОБСЕ предложила провести год защиты климата

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Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #климат #общество #весь мир #па обсе #фокин

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