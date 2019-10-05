Посольству РФ в Иране не подтвердили скорое освобождение россиянки Юзик

Российскому посольству в Иране не подтвердили информацию о скором освобождении россиянки Юлии Юзик, задержанной в Тегеране. Об этом сообщил пресс-атташе посольства Андрей Ганенко.

Ранее российское посольство в Тегеране сообщило, что гражданка России и журналистка Юзик приехала в столицу Ирана 29 сентября по частному приглашению, но по неизвестной причине в аэропорту у нее изъяли паспорт, а 2 октября девушку арестовали в отеле. При этом российскому посольство Юзик об изъятии паспорта или возможных проблемах в стране не сообщала, уточнили в дипмиссии.

«Посол встречался, доступ и разъяснения запросили, информацию о скором освобождении нам не подтвердили», — заявил Ганенко, цитируют РИА Новости.

После задержания россиянки в МИД РФ пригласили иранского посла Мехди Санаи: 4 октября он сообщил, что журналистку вскоре освободят.

Ранее муж журналистки Борис Войцеховский сообщал РБК, что сотрудники Корпуса стражей исламской революции задержали Юзик по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Израиля, а сама она сообщила матери во время минутного звонка, что ей грозит до десяти лет лишения свободы. В последнее время Юзик была фриланс-журналистом, ранее она работала в горячих точках: известна как автор книг «Невесты Аллаха» о террористках-смертницах с Кавказа и «Бесланский словарь» о теракте 2004 года в Беслане. Россиянка работала в «Комсомольской правде», «Московском комсомольце» и сотрудничала с «Открытой Россией» экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, когда выдвигалась в Госдуму по одномандатному округу в Дагестане в 2016 году.

Напомним, 4 октября бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми объяснил, почему не верит в якобы сотрудничество Юзик с Моссадом, в котором она подозревается в Иране. Он уточнил, что проблему с арестом россиянки должны решать Москва и Тегеран в двустороннем порядке.