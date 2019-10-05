Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Крыма опровергли «вторжение» украинских дронов

Власти Крыма опровергли «вторжение» украинских дронов

 Посольству РФ в Иране не подтвердили скорое освобождение россиянки Юзик

Посольству РФ в Иране не подтвердили скорое освобождение россиянки Юзик
Отвод сил в Донбассе начнется 9 октября

Отвод сил в Донбассе начнется 9 октября

 Венгерские власти массово лишают украинцев выданных ранее паспортов

Венгерские власти массово лишают украинцев выданных ранее паспортов
Делегация РФ на сессии ПА ОБСЕ предложила провести год защиты климата

Делегация РФ на сессии ПА ОБСЕ предложила провести год защиты климата

 Восстановление Сирии возможно, лишь когда США снимут свои санкции

Восстановление Сирии возможно, лишь когда США снимут свои санкции
Власти Крыма опровергли «вторжение» украинских дронов

Власти Крыма опровергли «вторжение» украинских дронов

 Посольству РФ в Иране не подтвердили скорое освобождение россиянки Юзик

Посольству РФ в Иране не подтвердили скорое освобождение россиянки Юзик
Отвод сил в Донбассе начнется 9 октября

Отвод сил в Донбассе начнется 9 октября

 Венгерские власти массово лишают украинцев выданных ранее паспортов

Венгерские власти массово лишают украинцев выданных ранее паспортов
Делегация РФ на сессии ПА ОБСЕ предложила провести год защиты климата

Делегация РФ на сессии ПА ОБСЕ предложила провести год защиты климата

 Восстановление Сирии возможно, лишь когда США снимут свои санкции

Восстановление Сирии возможно, лишь когда США снимут свои санкции
15:52   5 Октября 2019
Россия

Посольству РФ в Иране не подтвердили скорое освобождение россиянки Юзик

Посольству РФ в Иране не подтвердили скорое освобождение россиянки Юзик

Российскому посольству в Иране не подтвердили информацию о скором освобождении россиянки Юлии Юзик, задержанной в Тегеране. Об этом сообщил пресс-атташе посольства Андрей Ганенко.

Ранее российское посольство в Тегеране сообщило, что гражданка России и журналистка Юзик приехала в столицу Ирана 29 сентября по частному приглашению, но по неизвестной причине в аэропорту у нее изъяли паспорт, а 2 октября девушку арестовали в отеле. При этом российскому посольство Юзик об изъятии паспорта или возможных проблемах в стране не сообщала, уточнили в дипмиссии.

«Посол встречался, доступ и разъяснения запросили, информацию о скором освобождении нам не подтвердили», — заявил Ганенко, цитируют РИА Новости.

После задержания россиянки в МИД РФ пригласили иранского посла Мехди Санаи: 4 октября он сообщил, что журналистку вскоре освободят.

Посольству РФ в Иране не подтвердили скорое освобождение россиянки Юзик

Ранее муж журналистки Борис Войцеховский сообщал РБК, что сотрудники Корпуса стражей исламской революции задержали Юзик по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Израиля, а сама она сообщила матери во время минутного звонка, что ей грозит до десяти лет лишения свободы. В последнее время Юзик была фриланс-журналистом, ранее она работала в горячих точках: известна как автор книг «Невесты Аллаха» о террористках-смертницах с Кавказа и «Бесланский словарь» о теракте 2004 года в Беслане. Россиянка работала в «Комсомольской правде», «Московском комсомольце» и сотрудничала с «Открытой Россией» экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, когда выдвигалась в Госдуму по одномандатному округу в Дагестане в 2016 году.

Напомним, 4 октября бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми объяснил, почему не верит в якобы сотрудничество Юзик с Моссадом, в котором она подозревается в Иране. Он уточнил, что проблему с арестом россиянки должны решать Москва и Тегеран в двустороннем порядке.

Посольству РФ в Иране не подтвердили скорое освобождение россиянки Юзик

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #задержание #иран #политика #новости #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...