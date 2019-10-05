Полицейский в Перми спас провалившегося в колодец с водой ребенка

Девятилетний мальчик в Перми упал в трехметровый колодец, заполненный ледяной водой, откуда был спасен капитаном полиции Николаем Клюевым.

Инцидент произошел в минувший четверг, 3 октября. Об этом в субботу сообщает местный информационный портал Время.press.

Как рассказали очевидцы, мальчишка играл во дворе в мячик и неожиданно для всех упал в коллектор, прикрытый куском фанеры. Ребенок оказался по грудь в ледяной воде на трехметровой глубине и выбраться самостоятельно никак не мог.

Николай Клюев, у которого в тот день был на службе выходной, сначала подал ему обрезок металлической трубы, но мальчик в мокрой одежде и с заледеневшими руками соскальзывал. Тогда полицейский достал трос, опустил его в колодец и объяснил мальчику, как им обвязаться, после чего наконец вытянул его на поверхность.

Спасатели, прибыв на место происшествия, осмотрели мальчика и убедились, что он не пострадал. Коллектор после этого закрыли, а ребенка отпустили домой.