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15:17   5 Октября 2019
Россия

Полицейский в Перми спас провалившегося в колодец с водой ребенка

Полицейский в Перми спас провалившегося в колодец с водой ребенка

Девятилетний мальчик в Перми упал в трехметровый колодец, заполненный ледяной водой, откуда был спасен капитаном полиции Николаем Клюевым.

Инцидент произошел в минувший четверг, 3 октября. Об этом в субботу сообщает местный информационный портал Время.press.

Как рассказали очевидцы, мальчишка играл во дворе в мячик и неожиданно для всех упал в коллектор, прикрытый куском фанеры. Ребенок оказался по грудь в ледяной воде на трехметровой глубине и выбраться самостоятельно никак не мог.

Николай Клюев, у которого в тот день был на службе выходной, сначала подал ему обрезок металлической трубы, но мальчик в мокрой одежде и с заледеневшими руками соскальзывал. Тогда полицейский достал трос, опустил его в колодец и объяснил мальчику, как им обвязаться, после чего наконец вытянул его на поверхность.

Спасатели, прибыв на место происшествия, осмотрели мальчика и убедились, что он не пострадал. Коллектор после этого закрыли, а ребенка отпустили домой.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #ребенок #общество #полицейский #пермь #спасение

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