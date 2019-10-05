Нормальное восстановление Сирии, которая может стать опорой для стабилизации всего региона, невозможно без отмены американских санкций и ограничительных мер Евросоюза. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Санкции Запада уже нанесли серьезный урон по жизни сирийцев. В стране плохо функционирует система здравоохранения, в плачевном состоянии находятся промышленность и финансовый сектор. Правительство президента САР Башара Асада пытается восстановить страну.

Но на территориях все еще подконтрольных боевикам оппозиции происходит развал системы светского образования. В Идлибе на гранты из стран Евросоюза внедряется преподавание радикальных идей. Многие преподаватели убиты, арестованы или похищены.

При этом за Евфратом, в регионе, оккупированном американцами и курдами, реформа образования нацелена на ликвидацию программ обучения, принятых в стране. Здесь насильно заставляют изучать курдский язык даже в тех учебных заведениях, где курдов нет. Такое отношение к арабам ведет к росту напряженности.

Западная политика двойных стандартов в арабской стране приняла государственные масштабы. США и другие страны готовы помогать сирийцам только на тех территориях, где реальной работы по урегулированию не ведется — их контролирует либо коалиция США, либо террористы «Хайят Тахрир аш-Шам». Дозволены преступления, которые ежедневно совершают радикальные исламисты и боевики из протурецких группировок ССА.

Рассуждая обо всем этом, вывод напрашивается сам собой: Запад, США, ЕС, их арабские союзники целенаправленно пытаются сорвать процесс политического урегулирования в Сирии, пишет агентство.