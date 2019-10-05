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 Восстановление Сирии возможно, лишь когда США снимут свои санкции

Восстановление Сирии возможно, лишь когда США снимут свои санкции
15:15   5 Октября 2019
Весь мир

Восстановление Сирии возможно, лишь когда США снимут свои санкции

Восстановление Сирии возможно, лишь когда США снимут свои санкции

Нормальное восстановление Сирии, которая может стать опорой для стабилизации всего региона, невозможно без отмены американских санкций и ограничительных мер Евросоюза. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Санкции Запада уже нанесли серьезный урон по жизни сирийцев. В стране плохо функционирует система здравоохранения, в плачевном состоянии находятся промышленность и финансовый сектор. Правительство президента САР Башара Асада пытается восстановить страну.

Восстановление Сирии возможно, лишь когда США снимут свои санкции

Но на территориях все еще подконтрольных боевикам оппозиции происходит развал системы светского образования. В Идлибе на гранты из стран Евросоюза внедряется преподавание радикальных идей. Многие преподаватели убиты, арестованы или похищены.

При этом за Евфратом, в регионе, оккупированном американцами и курдами, реформа образования нацелена на ликвидацию программ обучения, принятых в стране. Здесь насильно заставляют изучать курдский язык даже в тех учебных заведениях, где курдов нет. Такое отношение к арабам ведет к росту напряженности.

Восстановление Сирии возможно, лишь когда США снимут свои санкции

Западная политика двойных стандартов в арабской стране приняла государственные масштабы. США и другие страны готовы помогать сирийцам только на тех территориях, где реальной работы по урегулированию не ведется — их контролирует либо коалиция США, либо террористы «Хайят Тахрир аш-Шам». Дозволены преступления, которые ежедневно совершают радикальные исламисты и боевики из протурецких группировок ССА.

Рассуждая обо всем этом, вывод напрашивается сам собой: Запад, США, ЕС, их арабские союзники целенаправленно пытаются сорвать процесс политического урегулирования в Сирии, пишет агентство.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #сирия #курды #политика

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