Отвод сил в Донбассе начнется 9 октября

После запуска сторонами сигнальных ракет о готовности к отводу войск 9 октября в Донбассе начнется зеркальный процесс по устранению обнаруженных ОБСЕ нарушений и отвод солдат и техники в участках разведения. Об этом заявили журналистам в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По словам представителя ДНР в СЦКК, во вторник стороны подтвердят свою готовность приступить к отводу сил и техники. Отвод будет продолжаться три дня.

«В среду после запуска сторонами сигнальных ракет, уведомляющих о готовности к отводу, синхронно и зеркально начнется процесс по устранению зафиксированных СММ ОБСЕ нарушений — отводу обнаруженного вооружения и вооруженных лиц с участков разведения, который будет осуществляться в течение трех дней», — заявили в ведомстве.

12 сентября руководство Украины и самопровозглашенных республик договорились уведомить ОБСЕ о завершении отвода сил и подтвердить готовность перейти к демонтажу «фортов» и разминированию.

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сделали совместное заявление, в котором выразили намерение продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению ДНР и ЛНР. Напомним, 1 октября контактная группа по Донбассу согласовала «формулу Штайнмайера» на встрече в Минске.