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14:26   5 Октября 2019
Россия

Соловьев оценил призыв украинского журналиста построить забор на границе с Донбассом

Соловьев оценил призыв украинского журналиста построить забор на границе с Донбассом

Российский журналист Владимир Соловьев ответил на призыв украинского коллеги Дмитрия Гордона возвести стену между Украиной и Донбассом.

В своем Telegram-канале телеведущий опубликовал небольшой фрагмент из украинского телешоу «Свобода слова». На видео Гордон призывает «отгородиться забором» от Донбасса и строить экономику на оставшейся части Украины.

«Гордон призывает к капитуляции и предлагает построить забор между Украиной и Донбассом. Этакая реинкарнация Яценюка», — прокомментировал Соловьев. 

Ранее с подобным предложением выступал украинский депутат Александр Дубинский. По его мнению, такой шаг помог бы «консервировать» конфликт на юго-востоке страны.

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Автор: Виктория Разумовская
#донбасс #украина #политика #соловьев

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