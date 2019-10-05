Соловьев оценил призыв украинского журналиста построить забор на границе с Донбассом

Российский журналист Владимир Соловьев ответил на призыв украинского коллеги Дмитрия Гордона возвести стену между Украиной и Донбассом.

В своем Telegram-канале телеведущий опубликовал небольшой фрагмент из украинского телешоу «Свобода слова». На видео Гордон призывает «отгородиться забором» от Донбасса и строить экономику на оставшейся части Украины.

«Гордон призывает к капитуляции и предлагает построить забор между Украиной и Донбассом. Этакая реинкарнация Яценюка», — прокомментировал Соловьев.

Ранее с подобным предложением выступал украинский депутат Александр Дубинский. По его мнению, такой шаг помог бы «консервировать» конфликт на юго-востоке страны.