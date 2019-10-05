Венгерские власти массово лишают украинцев выданных ранее паспортов

Власти Венгрии распорядились забирать венгерские паспорта у граждан на месте, если те не говорят и не понимают венгерский язык. Об этом сообщил экс-председатель закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

Ранее венгерское консульство в Закарпатье начало выдавать местным жителям венгерское гражданство в тайне от властей Украины, после чего отношения между Киевом и Будапештом заметно ухудшились. В Интернете распространилось видео, на котором новые граждане Венгрии, то есть экс-украинцы, принимают присягу на верность государству с бокалами шампанского в руках. Киев потребовал, чтобы консул Венгрии в Берегово покинул страну, а позднее главу венгерского МИД Петера Сийярто внесли в базу данных сайта «Миротворец» за «вмешательство во внутренние дела Украины».

Москаль утверждает, что паспорта в большинстве случаев получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

«Венгрия поначалу не знала уровень нашей коррумпированности. Сейчас ведутся судебные разбирательства. Одно за другим», — заявил чиновник, цитирует ФАН.

При этом для получения венгерского паспорта человеку необходимо получить в университете сертификат, подтверждающий владение венгерским языком. Есть и другой путь получить гражданство: для этого необходимо доказать, что бабушка или мать были гражданками Венгрии.

Напомним, на 30 октября запланирован визит президента РФ Владимира Путина в Будапешт. Ранее Сийярто заявил о двойных стандартах Германии при выстраивании отношений с РФ и Китаем и назвал такие действия Берлина «большой ошибкой».