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Российских военных спутников на орбите в полтора раза больше, чем гражданских
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13:51   5 Октября 2019
Россия

Российских военных спутников на орбите в полтора раза больше, чем гражданских

Российских военных спутников на орбите в полтора раза больше, чем гражданских

Военных спутников, принадлежащих РФ, на орбите в полтора раза больше, чем гражданских. Об этом в субботу, 5 октября, сообщил глава штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

По его словам, сейчас в космосе 90 аппаратов, которые принадлежат Минобороны РФ. У них военное назначение. Еще около 60 аппаратов работают в рамках выполнения Федеральной космической программы и в интересах других ведомств.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что в российской орбитальной группировке 165 спутников, большинство из них – оборонного назначения.

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Автор: Виктория Разумовская
#минобороны #роскосмос #спутники

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