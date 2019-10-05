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13:33   5 Октября 2019
Россия

Офицеры ВКС РФ «оживили» три российских спутника весной

Офицеры ВКС РФ «оживили» три российских спутника весной

Воздушно-космические силы РФ в апреле и мае смогли «реанимировать» три российских космических аппарата и сохранили благодаря этому сотни миллионов рублей. Об этом заявил начальник штаба 15-й армии ВКС генерал-майор Анатолий Нестечук.

Генерал-майор отметил, что спасти аппараты удалось благодаря вовремя принятым техническим решениям и профессионализму офицеров ВКС РФ. «Главнокомандующий принял решение о представлении этих офицеров к государственным наградам, и эти офицеры эти государственные награды получили», — добавил Нестечук.

Генерал-майор отметил, что спасти аппараты удалось благодаря вовремя принятым техническим решениям и профессионализму офицеров ВКС РФ. «Главнокомандующий принял решение о представлении этих офицеров к государственным наградам, и эти офицеры эти государственные награды получили», — добавил Нестечук.

Офицеры ВКС РФ «оживили» три российских спутника весной

Ранее Нестечук сообщил, что в том случае, если система предупреждения о ракетном нападении зафиксирует летящую в сторону России межконтинентальную баллистическую ракету, власти страны должны будут за несколько десятков минут принять решение об ответном ядерном ударе.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #вкс рф #новости

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