Офицеры ВКС РФ «оживили» три российских спутника весной

Воздушно-космические силы РФ в апреле и мае смогли «реанимировать» три российских космических аппарата и сохранили благодаря этому сотни миллионов рублей. Об этом заявил начальник штаба 15-й армии ВКС генерал-майор Анатолий Нестечук.

Генерал-майор отметил, что спасти аппараты удалось благодаря вовремя принятым техническим решениям и профессионализму офицеров ВКС РФ. «Главнокомандующий принял решение о представлении этих офицеров к государственным наградам, и эти офицеры эти государственные награды получили», — добавил Нестечук.

Генерал-майор отметил, что спасти аппараты удалось благодаря вовремя принятым техническим решениям и профессионализму офицеров ВКС РФ. «Главнокомандующий принял решение о представлении этих офицеров к государственным наградам, и эти офицеры эти государственные награды получили», — добавил Нестечук.

Ранее Нестечук сообщил, что в том случае, если система предупреждения о ракетном нападении зафиксирует летящую в сторону России межконтинентальную баллистическую ракету, власти страны должны будут за несколько десятков минут принять решение об ответном ядерном ударе.