Олимпийская чемпионка Казанкина возмутилась переездом СПбГУ в единый кампус в Ленобласти

Выпускница СПбГУ, трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике и президент Союза спортсменов Санкт-Петербурга Татьяна Казанкина рассказала, что категорически против создания единого кампуса СПбГУ в Ленобласти. Об этом универсант сообщила «Политике Сегодня».

«Нет, я против. Это историческое место, где был университет, где студенты и профессорский состав, и выпускники — это уже их родное место, альма-матер. Везти куда-то — это не есть хорошо!», — возмутилась Казанкина.

Не совсем понятно в связи с чем руководство вуза так жаждет перенести факультеты загород. В петиции на сайте Change.org «За сохранение факультетов в исторических зданиях» говорится, что здание Двенадцати коллегий, Новобиржевой Гостиный двор, дворец Петра II, Кадетский корпус, усадьбу «Михайловская дача», Смольный монастырь и усадьбу графов Бобринских на Галерной улице, которые принадлежат СПбГУ, администрация университета хочет продать.

«Там библиотеки, музеи… Все уже знают, что здесь историческое место — с самого основания там университет! И превратить его неизвестно во что — я категорически против как выпускница!», — сетует выпускница экономического факультета СПбГУ.

Сохранение факультетов в историческом центре поддержали 400 сотрудников первого в России университета. Они опубликовали открытое письмо, в котором назвали действия руководства вуза безумием.

«Далеко не каждый университет может похвастаться таким ценным наследством. Получить его и пустить на ветер было бы безумием», —сказали в своем послании авторы

Петиция против создания кампуса уже собрала более 25 тысяч подписей. Недовольство вызвано и негативным опытом строительства кампуса в Петергофе, куда бывает кране трудно добраться и студентам, и преподавателям.

Напомним, в 2026 году все факультеты университета руководство хочет переместить в единый кампус, который построят в Пушкинском районе за 45 миллиардов рублей. На сегодняшний день СПбГУ располагается в 227 зданиях, которые разбросаны по всему Петербургу и находятся друг от друга достаточно далеко.