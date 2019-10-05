Несколько десятков минут может быть у руководства РФ для решения о встречном ядерном ударе

Власти страны должны будут за несколько десятков минут принять решение об ответном ядерном ударе, если система предупреждения о ракетном нападении зафиксирует летящую в сторону РФ межконтинентальную баллистическую ракету.

Об этом рассказал глава штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

По его словам, подлетное время может быть разным. Это зависит от нескольких факторов, например, направления, характера полета.