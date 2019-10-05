Несколько десятков минут может быть у руководства РФ для решения о встречном ядерном ударе
Власти страны должны будут за несколько десятков минут принять решение об ответном ядерном ударе, если система предупреждения о ракетном нападении зафиксирует летящую в сторону РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
Об этом рассказал глава штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
По его словам, подлетное время может быть разным. Это зависит от нескольких факторов, например, направления, характера полета.
«Эта цифра требует очень серьезного, мощного силы воли для принятия быстрого решения. Но, в целом, времени очень достаточно», — отметил Нестечук.