Депутат объяснил, почему гироскутеры и самокаты сложно включить в ПДД

Депутат Государственной думы Александр Васильев заявил, что идея Госавтоинспекции внести самокаты и гироскутеры в правила дорожного движения — правильная, но реализовать задумку будет сложно. Об этом парламентарий рассказал в интервью телеканалу «360».

По мнению Васильева, предложенную меру нелегко воплотить в жизнь: сначала нужно включить самокаты и гироскутеры в регламент о безопасности транспортных средств таможенного союза, где прописаны все категории транспортных средств, участвующих в дорожном движении.

«Здесь все не так просто и одними поправками, которые формулируют в Госавтоинспекции, не обойтись. <…> В частном порядке это не поменяешь. Необходимо выносить работу на уровень правительств нескольких государств и там уже в последствии договариваться о том, какие режимы использования таких средств могут быть», — заявил депутат.

При этом «средств индивидуальной мобильности», вроде самокатов, в этом списке нет, а включить новую категорию транспортных средств может быть проблематично или вовсе невозможно. Также неизвестно, как штрафовать нарушителей на самокатах и гироскутерах: у них нет госномеров или прав. «Было бы правильно установить зоны запрещенные для передвижения на таких устройствах. Например, вход в торговый центр: какая-нибудь зона в 10 метров, где очень много пешеходов, или вход в метро. Можно уже сейчас поставить знаки, чтобы ходили только пешком», — отметил Васильев.

Напомним, пересмотреть ПДД для сигвеев, электросамокатов, моноколес и прочих новых средств индивидуального передвижения предложили в Госдуме еще в августе. Нахождение таких участников дорожного движения на проезжей части до сих пор не урегулировано правилами и создает угрозу безопасности граждан, а количество подобных девайсов для передвижения возрастает в российских городах.