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12:51   5 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Киев не исключает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Донбассом

Киев не исключает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Донбассом

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву областями Донбасса может быть восстановлено. Речь об этом зашла на шоу «Свобода слова Савика Шустера» в эфире телеканала Украина.

Издание «Лига.net» сообщает, что в «дорожной карте» компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») до 2023 года учитывается возможность восстановления железнодорожного сообщения с самопровозглашенными ЛНР и ДНР. Соответствующий документ ранее утвердило правительство Украины.

Пристайко напомнил, что сейчас идут работы по восстановлению моста в Станице Луганской, после этого в Донбассе «будут следующие мосты, следующие переходные пункты», а потом, возможно, железнодорожное сообщение полностью возобновится. 

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Автор: Виктория Разумовская
#донбасс #украина #железнодорожное сообщение

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