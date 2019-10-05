Операция Турции по созданию зоны безопасности в Сирии вскоре начнется

Глава Турции Тайип Эрдоган заявил, что операция по созданию зоны безопасности в Сирии для возвращения беженцев может начаться в ближайшие пару дней. Об этом сообщил турецкий президент в Анкаре во время своего выступления, сообщает телеканал A Haber.

По словам Эрдогана, создание зоны безопасности в Сирии является самым рациональным способом для возвращения сирийцев домой. Турция решила самостоятельно реализовывать задуманное в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в САР, поскольку к настоящему времени, по мнению турецкой стороны, «желаемого результата» в ситуации с беженцами достичь не удалось. В созданной Турцией «зоне безопасности» планируется отстроить 140 деревень с населением в 5000 человек, а в «пилотных районах безопасности» разместить еще по 30 тысяч жителей.

«Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха. Может быть, сегодня, а может быть, и завтра», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган заверил, что ВС Турции готовы к началу военной операции в Сирии: войска завершили подготовку и прошли необходимый инструктаж.

Напомним, в Анкаре с 2013 года неоднократно возвращались к идее создания буферной зоны в Сирии для отправки туда сирийских беженцев, но планы так и не были реализованы. Ранее сообщалось, что власти Турции не только планируют организовать зону безопасности на севере Сирии для высылки более миллиона сирийских граждан, находящихся сейчас на территории Турции, но и уже отправляют беженцев обратно в сирийский Идлиб, хотя те не стремятся туда вернуться.