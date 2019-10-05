Депутат Госдумы оценил слова главы МИД Грузии о возобновлении полетов в Россию

Депутат Госдумы Антон Морозов обратил внимание на важность заявления главы МИД Грузии Давида Залкалиани о возможном возобновлении прямых рейсов в Россию. Об этом 5 октября пишет RT.

По словам Морозова, народы РФ и Грузии связывают особые отношения, однако грузинские власти «своими действиями не способствует восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами». Ситуацию может решить, по мысли депутата, смена риторики и диалог.

«После этого мы сможем рассматривать какие-то конкретные шаги по развитию двусторонних отношений, в том числе и в сфере туризма. Пока мы не видим достаточных гарантий безопасности для российских туристов», — сказал Морозов.

Напомним, прямое авиасообщение с Грузией находится под запретом с июля. Это произошло на фоне антироссийских протестов в Тбилиси из-за того, что в июне во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента.