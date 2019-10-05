Путин поздравил лидера Таджикистана с днем рождения

Глава государства Владимир Путин поздравил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Он отметил, что под его руководством страна добилась серьезных успехов в экономическом и социальном развитии. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и за рубежом», — отметил Путин.

По словам российского лидера, Москва ценит вклад Рахмона в укрепление двусторонних отношений, а также активное участие в коллективных усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии.

Путин подтвердил готовность продолжать диалог и совместную работу. Он также выразил надежду, что в будущем сотрудничество двух государств в различных сферах будет укрепляться.