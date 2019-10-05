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Медведев поздравил с юбилеем школу, в которой учился
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11:33   5 Октября 2019
Россия

Медведев поздравил с юбилеем школу, в которой учился

Медведев поздравил с юбилеем школу, в которой учился

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил среднюю общеобразовательную школу №305 в Санкт-Петербурге с 50-летием, подчеркнув, что педагоги заведения вдохновляют учеников на успехи. Об этом сообщается в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте российского кабмина.

«В нашей школе по-прежнему работают люди, которые умеют найти подход к любому ребенку, увидеть в нем лучшие качества и раскрыть его таланты. Здесь созданы все условия для интересной учебы, занятий спортом и творческого развития. Выпускники 305-й школы чувствуют себя уверенно в любом вузе, во всех профессиях», — сказано в телеграмме премьер-министра.

Медведев отметил, что вспоминает свои школьные годы и своих преподавателей с большой теплотой и подчеркнул, что ученики всегда чувствовали поддержку наставников в 305-й школе — не просто преподающих знания, но и вдохновляющих на успехи.

Медведев поздравил с юбилеем школу, в которой учился

Напомним, в середине сентября губернатор города Александр Беглов посетил инженерно-технологичную школу № 777, ставшую одним из лучших учебных заведений в Санкт-Петербурге. Вот уже месяц в высокотехнологичной школе Северной столицы обучаются 900 учеников, практикуясь в оборудованных мастерских и изучая инженерное дело.

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Автор: Тимофей Булочкин
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