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11:21   5 Октября 2019
Россия

Ракету «Протон-М» установили на стартовый стол на Байконуре

Ракету «Протон-М» установили на стартовый стол на Байконуре

Ракету «Протон-М» установили на стартовый стол на Байконуре. Она выведет на орбиту европейские и американские космические аппараты, сообщили 5 октября в Роскосмосе.

«Сегодня утром в соответствии с графиком работ выполнена транспортировка ракеты космического назначения с технологической заправочной площадки на стартовый комплекс площадки №200 космодрома», — отметили в ведомстве. 

После установки ракеты к ней подвели агрегат обслуживания, а специалисты начали работать, согласно графику первого стартового дня.

Изначально запуск «Протона-М» был намечен на конец сентября. Однако он был отложен из-за того, что «потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонного блока». 

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что проблема была связана с взаимодействием отечественной системы управления разгонного блока с электроникой космических аппаратов, которые будут выведены на орбиту. После того, как неполадки устранили, пуск наметили на 9 октября.

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Автор: Виктория Разумовская
#байконур #общество #роскосмос #протон-м

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