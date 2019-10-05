Ракету «Протон-М» установили на стартовый стол на Байконуре. Она выведет на орбиту европейские и американские космические аппараты, сообщили 5 октября в Роскосмосе.

«Сегодня утром в соответствии с графиком работ выполнена транспортировка ракеты космического назначения с технологической заправочной площадки на стартовый комплекс площадки №200 космодрома», — отметили в ведомстве.

После установки ракеты к ней подвели агрегат обслуживания, а специалисты начали работать, согласно графику первого стартового дня.

Изначально запуск «Протона-М» был намечен на конец сентября. Однако он был отложен из-за того, что «потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонного блока».

На Байконуре продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Протон-М» и спутниками #Eutelsat5WestB, #MEV1, который запланирован на 9 октября в 13:17 мск ???? Сегодня состоялся вывоз ракеты на стартовый комплекс площадки № 200 (Архивное фото) pic.twitter.com/EzQsnL3jKq — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 5, 2019

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что проблема была связана с взаимодействием отечественной системы управления разгонного блока с электроникой космических аппаратов, которые будут выведены на орбиту. После того, как неполадки устранили, пуск наметили на 9 октября.