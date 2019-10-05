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11:00   5 Октября 2019
Россия

Снежная погода ожидается в Москве к понедельнику

Снежная погода ожидается в Москве к понедельнику

Ночью понедельника в Москве и Подмосковье может выпасть сухой снег, но надолго в столице не задержится: днем ожидается 1-6 градусов тепла, сообщили в Гидрометцентре.

По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, с понедельника в столице начнется глубокая осень.

«В начале недели у нас, так скажем, не жарко. В понедельник ночью минус 2 — плюс 3, временами осадки, даже сухой снег не исключен. Днем 1–6 градусов тепла ожидается», — заявила Макарова ТАСС.

Метеоролог уточнила, что во вторник ночью москвичи смогут наблюдать небольшие осадки, а температура снизится до минус четырех — плюс одного. Днем вторника в столице станет немного теплее: ожидается температура в 2-7 градусов по Цельсию, отметила Макарова. Специалист подчеркнула, что водителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах в связи с погодными изменениями.

Снежная погода ожидается в Москве к понедельнику

Напомним, 30 сентября первый осенний снег выпал в трех регионах Сибири — Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Причем для Сибири столь раннее наступление снежной погоды вполне нормально: аналогичные сентябрьские снегопады наблюдались в 2017, 2014 и 2013 годах, а самый ранний первый снег в Новосибирской области выпал пятого сентября 1968 года.

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Автор: Тимофей Булочкин
#москва #россия #новости #погода

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