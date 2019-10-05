Видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52 появилось в сети

Военные учения с участием вертолетов Ка-52 «Аллигатор» прошли под Хабаровском. Летчики армейской авиации ВВО уничтожили колонну техники условного противника. Кадры маневров опубликовал телеканал «Звезда».

Экипажи Ка-52 выполнили боевые стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами, а также из пушечного вооружения.

Согласно легенде, время на поиск и уничтожение противника было ограничено. Такой навык нужен пилотам при сопровождении транспортных вертолетов и при разведке.

Ка-52 «Аллигатор» — отечественный разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Он может уничтожать бронированную технику, наземные и воздушные цели. Воздушное судно вооружено автоматической пушкой 2А42, неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами, авиабомбами.