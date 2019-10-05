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10:47   5 Октября 2019
Россия

Видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52 появилось в сети

Видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52 появилось в сети

Военные учения с участием вертолетов Ка-52 «Аллигатор» прошли под Хабаровском. Летчики армейской авиации ВВО уничтожили колонну техники условного противника. Кадры маневров опубликовал телеканал «Звезда». 

Экипажи Ка-52 выполнили боевые стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами, а также из пушечного вооружения.

Согласно легенде, время на поиск и уничтожение противника было ограничено. Такой навык нужен пилотам при сопровождении транспортных вертолетов и при разведке.

Ка-52 «Аллигатор» — отечественный разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Он может уничтожать бронированную технику, наземные и воздушные цели. Воздушное судно вооружено автоматической пушкой 2А42, неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами, авиабомбами.

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Автор: Виктория Разумовская
#учения #вво #армия и опк #ка-52

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