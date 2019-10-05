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10:30   5 Октября 2019
Россия

Экс-депутат в Якутии погиб после нападения медведя

Экс-депутат в Якутии погиб после нападения медведя

Бывший парламентарий госсобрания Якутии Александр Крылов отправился на охоту в Оймяконский район региона и был убит медведем после того, как застрелил другого медведя. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов.

«Информация, распространяемая в соцсетях, к сожалению, подтвердилась. Тело Александра Крылова на вездеходах транспортируют в Томтор», — сообщил Водовозов журналистам.

В субботу в социальных сетях появилась информация о нападении медведя на экс-депутата, а ныне владельца Строительного рынка в Якутске Крылова. Сообщалось, что Крылов с компанией поехал на охоту в Оймяконский район и, направляясь на квадроцикле к селу Томтор, застрелил выскочившего на дорогу медведя. После выстрела мужчина решил подойти к трофею, но в этот момент его атаковал другой медведь, оказавшийся рядом. Бывший депутат скончался на месте.

Экс-депутат в Якутии погиб после нападения медведя

Напомним, 1 октября сообщалось о трех туристах в Красноярском крае, которых спасатели сняли со скалы в заповеднике «Столбы»: они залезли туда, спасаясь от медведя. Ранее в январе Следственный комитет начал проверку сообщений об убийстве чиновником спящего медведя в Пермском крае.

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Автор: Тимофей Булочкин
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