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10:23   5 Октября 2019
Россия

Автокран упал в реку в Петербурге

Автокран упал в реку в Петербурге

Автокран рухнул в реку Фонтанка в Петербурге в субботу, 5 октября. Об этом сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Инцидент произошел примерно в 7 утра по московскому времени. Рядом с домом №44 на набережной Фонтанки водитель автокрана, выйдя поправить зеркало, не поставил автомобиль на ручной тормоз. Из-за этого автокран покатился и упал в воду. В результате ДТП никто не пострадал.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Спасатели сейчас занимаются организацией доставки техники для подъема упавшего автокрана.

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Автор: Виктория Разумовская
#дтп #петербург #общество #фонтанка

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