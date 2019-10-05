Автокран упал в реку в Петербурге

Автокран рухнул в реку Фонтанка в Петербурге в субботу, 5 октября. Об этом сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел примерно в 7 утра по московскому времени. Рядом с домом №44 на набережной Фонтанки водитель автокрана, выйдя поправить зеркало, не поставил автомобиль на ручной тормоз. Из-за этого автокран покатился и упал в воду. В результате ДТП никто не пострадал.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Спасатели сейчас занимаются организацией доставки техники для подъема упавшего автокрана.