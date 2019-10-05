Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности

Американский лидер Дональд Трамп намерен существенно сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ). Об этом в субботу, 5 октября, пишет агентство Bloomberg.

По словам источников, подобное решение связано с желанием «сделать внешнеполитическое ведомство более гибким под руководством нового советника по национальной безопасности» Роберта О`Брайена. Сейчас штат насчитывает 310 сотрудников. Их стало значительно больше во время президентства Барака Обамы.

Сокращения будут производиться на этой неделе. Сотрудников не уволят, а переведут в другие департаменты – Пентагон, Госдеп и спецслужбы.