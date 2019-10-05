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Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности

Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности

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10:01   5 Октября 2019
Весь мир

Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности

Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности

Американский лидер Дональд Трамп намерен существенно сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ). Об этом в субботу, 5 октября, пишет агентство Bloomberg.

По словам источников, подобное решение связано с желанием «сделать внешнеполитическое ведомство более гибким под руководством нового советника по национальной безопасности» Роберта О`Брайена. Сейчас штат насчитывает 310 сотрудников. Их стало значительно больше во время президентства Барака Обамы.

Сокращения будут производиться на этой неделе. Сотрудников не уволят, а переведут в другие департаменты – Пентагон, Госдеп и спецслужбы.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #трамп #снбо

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