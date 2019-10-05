Вашингтон показал «уши» во время протестов в Ираке

Пятый день не утихают протесты в Ираке. По данным местных, (ориентированных за запад), правозащитников, число пострадавших уже составило более 2000 человек из которых 65 человек считается погибшими. И чем дальше, тем очевиднее, что все в этой ближневосточной стране развивается по сценарию очередной цветной революции, население которой якобы вышло на протест против тяжелых условий жизни, а по сути по призыву созданных за деньги Вашингтона провокаторов.

Между тем, на крышах домов в Багдаде и Басре уже появились неизвестные снайперы, стреляющие как по протестующим, так и по противостоящим им стражам порядка… Градус накала быстро нарастает и уже есть сомнения в том, а сможет ли власть удержать ситуацию под контролем? Знакомая картинка, неправда ли?

От безобидного протеста до «неизвестных» снайперов

Они в явном виде появились во время иракских протестов всего пару дней назад, и именно с их «работой» скорее всего связано значительное число смертей и тот градус накала противостояния, которое мы наблюдаем сегодня. Именно они довели и так довольно агрессивную толпу местных молодых «активистов» до настоящего осатанения и те теперь уже бросают вызов не только местной полиции, явно не справляющейся с протестами, но и армии, силы которой снимаются с зачистки ячеек запрещенной в России и ряде стран террористической группировки ИГ в сунитских районах Ирака и срочно перебрасываются на юг.

А началось это несколько раньше, когда в мае 2018-го на очередных парламентских выборах в Ираке победу одержали шииты, причем откровенно антиамериканского толка (в Ираке есть и такие, которые в целом устраивают Вашингтон). Тогда первое место с большим отрывом от конкурентов заняла партия сына покойного шиитского лидера Мохаммеда Садека аль-Садра «Ас-Сайрун». А в октябре после долгих переговоров и консультаций новым премьер-министром страны стал близкий Ирану человек Адель Адбул Махди. После чего Вашингтону стало окончательно ясно, что с этим «проиранским» гнездом надо что-то делать. Особенно в свете антииранской кампании, которая в это время быстро набирала обороты.

Первая серьезная попытка закрутить майдан в Ираке была предпринята летом 2019-го, когда местные соцсети вывели на улицы иракских городов сотни тысяч человек. Но тогда все было почти мирно (по местным меркам). «Всего» десяток погибших, по данным прозападных правозащитников, которых по итогу так и не нашли. А потому все быстро заглохло.

В начале сентября была предпринята вторая попытка. И тогда у этого протеста проявились интересные особенности. Жертвами «активистов», кроме вороватых чиновников, стали в том числе консульство Ирана в Басре и штабы шиитских военизированных формирований. Плюс в западных СМИ была запущена утка о якобы атаке протестующими и захвате заложников на нефтяном комплексе «Западная Курна — 2», где работают в и российские специалисты.

Ввод армии несколько осудил пыл протестующих и те вынуждены были отступить. А уж затем был взрыв 1 октября, и почти сразу же появились неизвестные снайперы, которые и довели нынешнюю ситуацию до сегодняшнего градуса накала.

Ситуация быстро выходит из-под контроля властей и уже есть серьезные сомнения в том, что они смогут со всем этим справиться, даже с учетом отключения в стране интернета и прочих не особо успешных попыток потушить волну недовольства.

Уши Вашингтона

То, что все это дело рук именно США, в правительстве Ирака не вызывает сомнения. Способ распространения призывов (соцсети), почерк (снайперы), да и вся политическая ситуация в регионе (кстати, Ирак и Иран не так давно исключили доллар из двусторонней торговли) говорят о том, что кроме Вашингтона, такой протест больше никто не может организовать, да он по большому счету никому здесь больше и не нужен. Он выгоден только американцам, которых медленно, но уверенно до этого времени из Ирака выдавливали иранцы.

И все это очень хорошо вписывается в их усилия по давлению на Тегеран, которые стали особенно активны прошлой весной-летом нынешнего года.О сложности ситуации говорит и тот факт, что сегодня на южной части ирано-иракской границы были развернуты значительный силы иранского элитного корпуса КСИР, которые, не исключено также смогут принять участие в данных событиях.

Как ситуация будет развиваться дальше? Очевидно, США не успокоятся, пока не добьются ухода нынешнего правительства и досрочных парламентских выборов: они надеются на волне протеста посадить в кресла депутатов парламента, а значит и премьера лояльных себе людей.

Тегеран и Багдад будут всеми силами этому сопротивляться, но судя по тому, как беззубо работают сегодня иракские спецслужбы, шансов у них и так немного. Разве, что действительно придет помощь из Ирана, который уже имеет неплохой опыт противодействия подобным сценариям.