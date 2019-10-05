Володин заявил о необходимости повышать престиж профессии учителя

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо повысить престиж профессии учителя и его социального статуса. Также он поздравил российских педагогов с их профессиональным праздником.

Володин заявил, что в России День учителя отмечают в каждой семье. В этот день принято благодарить учителей, «которые открывают школьникам мир знаний и жизни, помогают выявить способности и таланты».

По словам вице-спикера Госдумы, учитель и годы спустя остается одним из главных людей в жизни многих. Поэтому важно позаботиться о престиже профессии, искать новые возможности для их профессиональной и творческой реализации.