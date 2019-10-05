Минтранс и ГАИ готовят поправки к ПДД

Минтранс и ГАИ разрабатывают поправки к ПДД, которые введут термин «средство индивидуальной мобильности». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на главу Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

Он отметил, что под «средствами индивидуальной мобильности» подразумеваются электросамакаты, гироскутеры, сигвеи, скейтборды, ролики. Пользователи СИМ должны будут ездить исключительно по велосипедным дорожкам, а если их нет — по тротуарам со скоростью до 20 километров в час.

Если отсутствуют и велосипедные дорожки, и тротуары, человек может выезжать на проезжую часть, но при этом он должен держаться в правом ряду.