ЛНР сообщает о двух обстрелах за сутки со стороны киевских силовиков

ВСУ дважды за сутки нарушили режим тишины, обстреляв территорию самопровозглашенной ЛНР, рассказали РИА Новости в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Сообщается, что 3 октября киевские силовики также дважды нарушили режим тишины. Новое перемирие в Донбассе было объявлено в 00:01 по московскому времени 21 июля, но не продержалось даже суток.

Представитель ЛНР рассказал, что украинские военные использовали минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.