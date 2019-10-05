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8:44   5 Октября 2019
Ближнее зарубежье

ЛНР сообщает о двух обстрелах за сутки со стороны киевских силовиков

ЛНР сообщает о двух обстрелах за сутки со стороны киевских силовиков

ВСУ дважды за сутки нарушили режим тишины, обстреляв территорию самопровозглашенной ЛНР, рассказали РИА Новости в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Сообщается, что 3 октября киевские силовики также дважды нарушили режим тишины. Новое перемирие в Донбассе было объявлено в 00:01 по московскому времени 21 июля, но не продержалось даже суток.

Представитель ЛНР рассказал, что украинские военные использовали минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Автор: Мария Милкевич
#лнр #обстрел

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