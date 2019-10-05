Россия представит новую резолюцию по кибербезопасности на сессии ГА ООН

Российская делегация представит всестороннюю резолюцию по борьбе с киберпреступностью в ходе 74-й сессии ГА ООН, рассказал заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Третьего комитета Генассамблеи.

Он подчеркнул важность достижения юридически закрепленных договоренностей по всем аспектам противодействия киберпреступности. Для содействия этому процессу Россия подготовила проект, основанный на резолюции прошлого года.

Кузьмин призвал страны — участницы ООН поддержать эту инициативу и стать ее соавторами.

«Убеждены, что только вместе можно найти компромиссные и взаимовыгодные решения», — подчеркнул он.

В 2018 году такая резолюция была одобрена большинством голосов, на ее основе появилась рабочая группа по вопросам кибербезопсности.