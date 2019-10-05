Глава Якутии пригласил в гости писателя Джорджа Мартина

Глава Якутии Айсен Николаев в Twitter на английском и русском языках пригласил автора «Игры престолов», писателя Джорджа Мартина посетить республику.

«Седьмое пекло, Джордж! В Якутии зима совсем близко. Но уже не один год жители Якутии согреваются длинными зимними вечерами, читая твои книги. Приезжай в нашу республику в гости. Почувствуй, что значит находиться к северу от Стены половину месяцев в году», — написал Николаев.

Ранее активисты создали позолоченную статуэтку Стража стены и передали ее помощнице писателя Джанет Северанс по принципу шести рукопожатий. Фанаты считают, что стена из «Игры престолов» реально существует в Якутии – это Ленские столбы, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В четверг они получили видеообращение от Джорджа Мартина, который произнес слова благодарности и заявил, что будет дорожить статуэткой.