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 Глава Якутии пригласил в гости писателя Джорджа Мартина

Глава Якутии пригласил в гости писателя Джорджа Мартина
7:33   5 Октября 2019
Весь мир

Глава Якутии пригласил в гости писателя Джорджа Мартина

Глава Якутии пригласил в гости писателя Джорджа Мартина

Глава Якутии Айсен Николаев в Twitter на английском и русском языках пригласил автора «Игры престолов», писателя Джорджа Мартина посетить республику.

«Седьмое пекло, Джордж! В Якутии зима совсем близко. Но уже не один год жители Якутии согреваются длинными зимними вечерами, читая твои книги. Приезжай в нашу республику в гости. Почувствуй, что значит находиться к северу от Стены половину месяцев в году», — написал Николаев.

Ранее активисты создали позолоченную статуэтку Стража стены и передали ее помощнице писателя  Джанет Северанс по принципу шести рукопожатий. Фанаты считают, что стена из «Игры престолов» реально существует в Якутии – это Ленские столбы, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В четверг они получили видеообращение от Джорджа Мартина, который произнес слова благодарности и заявил, что будет дорожить статуэткой.

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Автор: Мария Милкевич
#якутия #игра престолов #джордж мартин

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