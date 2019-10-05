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6:57   5 Октября 2019
Весь мир

Очередной сотрудник разведки может подать жалобу на Трампа из-за разговора с Зеленским

Очередной сотрудник разведки может подать жалобу на Трампа из-за разговора с Зеленским

Второй сотрудник американской разведки рассматривает вопрос подачи жалобы на президента США Дональда Трампа из-за его действий в отношении Украины, пишет New York Times со ссылкой на источники.

Ранее, 12 августа, один сотрудник американской разведки уже подал руководству жалобу о тревожном, на его взгляд, обещании, которое дал Трамп в ходе телефонного разговора с неизвестным главой государства. Впоследствии выяснилось, что это был сотрудник разведки на Украине, и разговор был между Трампом и Зеленским. Трамп якобы давил на украинского лидера, требуя инициировать расследование деятельности на Украине сына своего главного соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена. В результате в конгрессе разгорелся скандал, демократы инициировали парламентское расследование.

New York Times пишет, что у второго разведчика есть более конкретные сведения о событиях, связанных с Трампом и Украиной. Также один из источников издания рассказал, что с этим разведчиком разговаривал генеральный инспектор разведсообщества Майкл Аткинсон с целью подтвердить информацию первого осведомителя.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #жалоба

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