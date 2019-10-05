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 Владелец текстильного производства в Алеппо рассказал о работе во время войны

Владелец текстильного производства в Алеппо рассказал о работе во время войны
6:07   5 Октября 2019
Весь мир

Владелец текстильного производства в Алеппо рассказал о работе во время войны

Владелец текстильного производства в Алеппо рассказал о работе во время войны

Владелец текстильной фабрики в сирийском Алеппо Абдусалам Мзайек рассказал журналистам о планах на будущее и о том, как приходилось работать во время войны.

Алеппо сильно пострадал в годы войны, здесь постоянно происходили столкновения правительственной армии с террористами, которых удалось изгнать в 2016 году.

Владелец фабрики сообщил, что спрос на продукцию растет, поэтому производство будет расширяться. Мзайек намерен предоставить работу землякам и соседям, недавно вернувшимся в родные места.

«Наше производство хоть и небольшое, но универсальное — можем производить как ткани, так и бинты. Разница лишь в плотности набивки, а это регулируется на станках», — объяснил он.

Он рассказал, что производство не останавливалось даже во время обстрелов. По словам сирийца, несмотря на опасность нужно было хоть как-то прокормиться.

«Сейчас, когда боевиков больше нет, мы просто спокойно работаем. Вы удивитесь, но к этому тоже нужно привыкать заново», — поделился Мзайек.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #алеппо

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