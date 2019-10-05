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Трамп обсудил с республиканцами действия демократов по импичменту

Трамп обсудил с республиканцами действия демократов по импичменту

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5:18   5 Октября 2019
Весь мир

Трамп обсудил с республиканцами действия демократов по импичменту

Трамп обсудил с республиканцами действия демократов по импичменту

Американский лидер Дональд Трамп присоединился в пятницу к конференц-звонку республиканцев Палаты представителей и раскритиковал действия демократов, гласит распространенное сообщение представителя Белого дома Джадда Дира.

 

По словам Трампа, демократы намерены подорвать результаты последних президентских выборов, а спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и председатель комитета по разведке Адам Шифф «вводят в заблуждение американский народ ради достижения своих политических целей».

Напомним, это происходит на фоне скандала в США вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Политические противники Трампа обвиняют его в попытке убедить Зеленского инициировать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, наиболее вероятного соперника на предстоящих выборах главы государства, в обмен на финансовую и военную поддержку. Демократы считают, что Трамп хотел получить помощь от Киева, чтобы переизбраться на второй срок.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #скандал

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