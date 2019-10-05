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 Трамп согласен снять санкции с КНДР на три года в ответ на демонтаж ядерного реактора

Трамп согласен снять санкции с КНДР на три года в ответ на демонтаж ядерного реактора
4:26   5 Октября 2019
Весь мир

Трамп согласен снять санкции с КНДР на три года в ответ на демонтаж ядерного реактора

Трамп согласен снять санкции с КНДР на три года в ответ на демонтаж ядерного реактора

Американский лидер Дональд Трамп готов предложить Северной Корее временное снятие санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж ядерного реактора в Йонбене, пишет издание Time, ссылаясь на источники в администрации США.

По данным источников, Трамп намерен продолжать переговоры с Пхеньяном, несмотря на планы северокорейцев по развитию военного потенциала.

Сообщается, что чиновники составили перечень предложений, которые Трамп мог выдвинуть на переговорах с главой КНДР Ким Чен Ыном в обмен на отказ от ядерной программы, в частности, приостановку санкций.

В случае если ООН откажется заморозить санкции, американские власти могут временно приостановить их соблюдение.

Ранее стало известно, что делегации США и КНДР встретились в Стокгольме накануне рабочих переговоров по денуклеризации, которые состоятся в субботу, 5 октября.

Напомним, с 2018 года прошли два саммита на высшем уровне с участием лидеров двух стран, на которых было решено двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений. Однако в последнее время диалог по этим направлениям зашел в тупик. Вашингтон упрекает Пхеньян в недостатке решимости в отношении отказа от ядерного оружия, Северная Корея же заявляет, что США не предпринимают никаких мер в ответ на ее добровольные действия по денуклеаризации.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #санкции #кндр #трамп #денуклеаризация

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