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3:08   5 Октября 2019
Весь мир

Демократы в конгрессе США потребовали у Белого дома документы по Украине

Демократы в конгрессе США потребовали у Белого дома документы по Украине

Демократы в палате представителей конгресса США требуют, чтобы Белый дом предоставил документы по Украине в связи с расследованием в рамках импичмента американского лидера Дональда Трампа, гласит распространенное заявление.

Конгрессмены трех комитетов по разведке, иностранным делам, реформам и надзору обратились с письмом к исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Майку Малвени.

Конгрессмены заявили, что Белый дом обязан предоставить все необходимые документы до 18 октября, несогласие будет воспринято как «свидетельство препятствия расследованию».

Председатели трех комитетов напомнили о словах Трампа, что он «всегда сотрудничает» с конгрессом, и назвали их заведомо ложным.

«Белый дом отказывается и сотрудничать или отвечать на многочисленные запросы наших комитетов предоставить документы на добровольной основе», — подчеркнули демократы.

Они также отвергли позицию республиканцев, требующих проведения общего голосования палатой представителей и принятия резолюции для официального начала расследования в рамках импичмента.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #импичмент

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