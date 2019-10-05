Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Воздушное шоу в честь перехода на «цифру» пройдет в Крыму

Воздушное шоу в честь перехода на «цифру» пройдет в Крыму

 Свидетель рассказал от причастности журналиста «Новой газеты» к делу террориста Иванютенко

Свидетель рассказал от причастности журналиста «Новой газеты» к делу террориста Иванютенко
МИД Грузии приветствует скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

МИД Грузии приветствует скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

 Новый глава ЦИК Украины рассказал, что нужно для проведения выборов в Донбассе

Новый глава ЦИК Украины рассказал, что нужно для проведения выборов в Донбассе
Народ Алжира требует смены политического режима и проведения честных выборов

Народ Алжира требует смены политического режима и проведения честных выборов

 Хакеры из Ирана совершили кибератаки на участников президентской гонки США

Хакеры из Ирана совершили кибератаки на участников президентской гонки США
Воздушное шоу в честь перехода на «цифру» пройдет в Крыму

Воздушное шоу в честь перехода на «цифру» пройдет в Крыму

 Свидетель рассказал от причастности журналиста «Новой газеты» к делу террориста Иванютенко

Свидетель рассказал от причастности журналиста «Новой газеты» к делу террориста Иванютенко
МИД Грузии приветствует скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

МИД Грузии приветствует скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

 Новый глава ЦИК Украины рассказал, что нужно для проведения выборов в Донбассе

Новый глава ЦИК Украины рассказал, что нужно для проведения выборов в Донбассе
Народ Алжира требует смены политического режима и проведения честных выборов

Народ Алжира требует смены политического режима и проведения честных выборов

 Хакеры из Ирана совершили кибератаки на участников президентской гонки США

Хакеры из Ирана совершили кибератаки на участников президентской гонки США
2:12   5 Октября 2019
Россия

Воздушное шоу в честь перехода на «цифру» пройдет в Крыму

Воздушное шоу в честь перехода на «цифру» пройдет в Крыму

Воздушно-акробатическое цифровое шоу, знаменующее финальный этап перехода на цифровое эфирное телевидение, состоится на летном поле «Заводское» в Симферополе, рассказали в пресс-службе правительства Республики Крым.

Мероприятие стартует в субботу в 11:00 по московскому времени.

«Команда из двух десятков профессиональных парашютистов из авиационно-спортивного клуба «Крым» исполнит в небе акробатическую фигуру в виде цифровой бабочки – символа цифрового ТВ», — сообщает пресс-служба.

Шоу должно напомнить крымчанам, что вскоре аналоговое вещание будет отключено. Напомним, в 2019 году Россия переходит от аналогового к цифровому телевещанию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#крым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...