Воздушное шоу в честь перехода на «цифру» пройдет в Крыму

Воздушно-акробатическое цифровое шоу, знаменующее финальный этап перехода на цифровое эфирное телевидение, состоится на летном поле «Заводское» в Симферополе, рассказали в пресс-службе правительства Республики Крым.

Мероприятие стартует в субботу в 11:00 по московскому времени.

«Команда из двух десятков профессиональных парашютистов из авиационно-спортивного клуба «Крым» исполнит в небе акробатическую фигуру в виде цифровой бабочки – символа цифрового ТВ», — сообщает пресс-служба.

Шоу должно напомнить крымчанам, что вскоре аналоговое вещание будет отключено. Напомним, в 2019 году Россия переходит от аналогового к цифровому телевещанию.