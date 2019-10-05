Свидетель рассказал от причастности журналиста «Новой газеты» к делу террориста Иванютенко

Свидетель Валерий Амельченко выступил в пятницу, 4 октября, в Невском районном суде в рамках рассмотрения дела активиста экстремистской группировки «Артподготовка» (запрещена в РФ) Владимира Иванютенко и рассказал о связи с этим делом скандального журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, пишет Федеральное агентство новостей.

Напомним, в феврале 2018 года Иванютенко был арестован при попытке передать элементы для изготовления самодельной бомбы «подельнику», под видом которого скрывался сотрудник полиции. Следствие считает, что мужчина готовил нападение на петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

В 2017 году на Иванютенко напали двое неизвестных и ударили его ножом в печень и в область сердца. Было заведено уголовное дело, но пострадавший не смог дать точное описание нападавших.

Позднее журналист Денис Коротков опубликовал в издании «Новая газета» статью «Повар любит поострее», где заявил, что у Пригожина якобы есть специальный человек для решения конфликтных ситуаций силовыми методами — Валерий Амельченко, «информация» которого и была материалом для статьи.

Иванютенко увидел в статье фотографию Амельченко и принял мужчину за одного из напавших на него. Полиция проверила Амельченко и выяснила, что он никак не связан с покушением. Однако Иванютенко не смирился с этими выводами и решил отомстить человеку, на которого согласно статье Короткова работает Амельченко.

На пятничном слушании Амельченко объяснил суду, как его имя и фото появились в статье «Новой газеты». По его словам, «информацию» о «работе» на Пригожина он зачитал на диктофон в обмен на весьма значительную сумму, предложенную Коротковым. Журналист заранее спросил, сможет ли Амельченко сделать себе поддельный загранпаспорт и скрыться за границей «в целях безопасности».

Вскоре после выхода статьи Коротков явился в полицию и сообщил об исчезновении Амельченко. Его стали искать, но Амельченко, как выяснилось вскоре, не покидал пределы России и сам пришел в полицию, когда узнал, что его ищут.

«Я считаю, что эти ситуации были преднамеренно спровоцированы господином Коротковым. Являясь журналистом «Новой газеты» и получая деньги от Ходорковского, он очерняет действующую власть и высших лиц государства, чтобы оправдаться перед своим работодателем», — заявил он в суде.

Амельченко добавил, что не знаком ни с Евгением Пригожиным, ни с Иванютенко, и знает только «Иосифа Пригожина из шоу-бизнеса».

Так лживая статья журналиста «Новой газеты» Короткова едва не стала причиной убийства и спровоцировала впечатлительного Иванютенко на «месть» с помощью самодельной бомбы.