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0:15   5 Октября 2019
Ближнее зарубежье

МИД Грузии приветствует скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

МИД Грузии приветствует скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

Грузия приветствует скорейшее возобновление прямых рейсов в Россию, сообщил глава МИД страны Давид Залкалиани.

 

«Отношения между народами и туризм — это те направления, которые содействуют деэскалации», — заявил грузинский министр.

Ранее руководство Грузии рассказало о беспрецедентном падении турпотока в аэропортах Тбилиси и Батуми из-за прекращения авиасообщения с РФ. По предварительной оценке, убытки составят более 700 миллионов долларов.

Премьер-министр Георгий Гахария заявил, что грузинские власти выступают за нормализацию отношений с Москвой и возобновление авиасообщения, причем Тбилиси, по его словам, надо сделать первый шаг.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что восстановление прямых рейсов возможно лишь после нормализации двухсторонних отношений, отметив, что признаки прогресса в этом вопросе уже присутствуют, в частности, первая с 2008 года встреча министров иностранных дел России и Грузии в Нью-Йорке.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #грузия #авиасообщение

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