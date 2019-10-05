МИД Грузии приветствует скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

Грузия приветствует скорейшее возобновление прямых рейсов в Россию, сообщил глава МИД страны Давид Залкалиани.

«Отношения между народами и туризм — это те направления, которые содействуют деэскалации», — заявил грузинский министр.

Ранее руководство Грузии рассказало о беспрецедентном падении турпотока в аэропортах Тбилиси и Батуми из-за прекращения авиасообщения с РФ. По предварительной оценке, убытки составят более 700 миллионов долларов.

Премьер-министр Георгий Гахария заявил, что грузинские власти выступают за нормализацию отношений с Москвой и возобновление авиасообщения, причем Тбилиси, по его словам, надо сделать первый шаг.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что восстановление прямых рейсов возможно лишь после нормализации двухсторонних отношений, отметив, что признаки прогресса в этом вопросе уже присутствуют, в частности, первая с 2008 года встреча министров иностранных дел России и Грузии в Нью-Йорке.