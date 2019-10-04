Самолет Turkish Airlines Москва — Стамбул был вынужден вернуться в аэропорт вылета Внуково из-за пьяного пассажира, рассказал РИА Новости в пятницу представитель авиакомпании.

Уточняется, что человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, мешал остальным пассажирам и создавал опасную ситуацию, поэтому пилот принял решение не продолжать полет.

«Пассажир был высажен с борта», — добавил собеседник агентства.

Уточняется, что до 23:00 по московскому времени самолет должен вновь подняться в небо и отправиться в Стамбул.