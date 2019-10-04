Хакеры из Ирана совершили кибератаки на участников президентской гонки США

Иранская хакерская группировка Phosphorous атаковала аккунты, имеющие отношение к кампании по президентским выборам в США. Соответствующая информация появилась в блоге Microsoft.

Отмечается, что кибератаки также коснулись бывших и нынешних американских чиновников, журналистов и известных граждан Ирана. В августе и сентябре текущего года было зафиксировано почти три тысячи хакерских атак. Группировка пыталась получить информацию об учетных записях электронной почты.