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 Хакеры из Ирана совершили кибератаки на участников президентской гонки США

Хакеры из Ирана совершили кибератаки на участников президентской гонки США
22:43   4 Октября 2019
Весь мир

Хакеры из Ирана совершили кибератаки на участников президентской гонки США

Хакеры из Ирана совершили кибератаки на участников президентской гонки США

Иранская хакерская группировка Phosphorous атаковала аккунты, имеющие отношение к кампании по президентским выборам в США. Соответствующая информация появилась в блоге Microsoft.

Отмечается, что кибератаки также коснулись бывших и нынешних американских чиновников, журналистов и известных граждан Ирана. В августе и сентябре текущего года было зафиксировано почти три тысячи хакерских атак. Группировка пыталась получить информацию об учетных записях электронной почты.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #иран #хакеры

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