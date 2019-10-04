WADA продолжает давить на спортсменов из России, забыв про Запад на допинге

Всемирное антидопинговое агентство WADA в очередной раз пытается дискредитировать российских спортсменов. На этот раз, его исполком заявил о несовпадении своих проб россиян с базами российской аналогичной организации РУСАДА.

Это грозит отстранением сборной из России от участия в двух предстоящих Олимпиадах.

«Федеральное агентство новостей» отметило надуманность обвинений всемирной организации. Глава РУСАДА Юрий Ганус указывал, что в последнее время российская организация выполняет все требования WADA, а также стала одной из лучших. К тому же, все изменения в базах были согласованы. В то же время, исполком международной компании всеми силами старается не замечать допинговые скандалы Запада.

В период с 2010 по 2013 годы пловец из Китая Сунь Ян продемонстрировал ошеломительные показатели, но в 2014 году провалил тест на триметазидин. По его утверждениям, это вещество было в лекарстве, которое он принимает из-за проблем с сердцем. Китайское агентство отстранило спортсмена на три месяца задним числом, а WADA даже не обратило внимание на ситуацию.

Спринтер Кристиан Коулман из Америки в феврале прошлого года побил мировой рекорд в забеге на 60 метров, который был неизменным 20 лет. Сразу после этого он попросту сбежал с трех проверок на допинг, а специалистам WADA опять все равно.

Бегун Бриана Уильямс из Ямайки была поймана на употреблении запрещенного диуретика-гидрохлортиазида. Это произошло на чемпионате мира в Дохе. И снова вещество якобы попало в организм с лекарством от простуды. Наказанием стал курс о недопустимости использования допинга.

И вновь напомним: россиян за простые подозрения снимают с соревнований целыми сборными. А спортсмены из «правильных» стран, которые сидят на «химии», продолжают бороться.

Стоит отметить, что первое «нападение» WADA в сторону России прошло аккурат во время антироссийского выпада по всему миру. Несмотря на это, наши спортсмены все равно доказали свое мастерство, одержав немало побед. Однако ситуация, когда «чистые» россияне побеждают «больных» спортсменов Запада, приводит мир буквально в ярость. Тогда WADA идет на новые уловки, чтобы отстранить Россию от участия в мировых соревнованиях.

Вместе с тем, РФ остается непоколебимой. Она показала, что способна самостоятельно проводить спортивные мероприятия международного уровня. Чего только стоит Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018 года или Универсиады в Казани и Красноярске.