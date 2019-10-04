Принц Гарри подал в суд на британские таблоиды из-за прослушки

Британский принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив журналистов этих изданий в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца сообщила в пятницу вечером телеканалу Sky News.

При этом не уточняется, идет ли речь о взломе голосовой почты самого принца, его жены Меган Маркл или окружения супружеской пары.

The Guardian же сообщает, что все адвокаты принца уже передали все необходимые для начала рассмотрения иска документы. Известно, что в суде интересы Гарри представляет юридическая фирма Clintons, которая ранее занималась многими делами, касавшимися прослушки телефонов знаменитостей таблоидами.