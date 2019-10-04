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22:59   4 Октября 2019
Весь мир

Народ Алжира требует смены политического режима и проведения честных выборов

Народ Алжира требует смены политического режима и проведения честных выборов

Жители алжирской столицы и многих других городов массово вышли на мирные демонстрации в пятницу с требованием смены политического режима и немедленного ухода от власти нынешнего руководства, пишет информационный портал TSA.

Тысячи граждан Алжира, среди которых активисты оппозиционных партий и движений, члены профсоюзов, молодежных и правозащитных организаций, требуют проведения коренной реформы политической системы, честных и прозрачных выборов, решительной борьбы с коррупцией, а также обеспечения демократических прав и свобод.

«Долой режим! Освободите политических заключенных! Нет выборам с участием банды! Мы завоюем нашу свободу мирным путем!», — такие лозунги звучали в ходе протестов.

Так прошла 33-я подряд «пятница гнева» в Алжире. Манифестации в стране начались 22 февраля с требования ухода президента Абдельазиза Бутефлики, который руководил страной с 1999 года. Когда 2 апреля он покинул пост, граждане перешли к требованию немедленной отставки остальных представителей режима — крупных чиновников и армейской верхушки.

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Автор: Мария Милкевич
#протесты #алжир

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