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22:14   4 Октября 2019
Весь мир

Неизвестные снайперы застрелили четырех человек в ходе протестов в Багдаде

Неизвестные снайперы застрелили четырех человек в ходе протестов в Багдаде

Минимум четыре человека стали жертвами неизвестных снайперов в ходе протестов в иркском Багдаде в пятницу, 4 октября. Об этом сообщает AFP.

Агентство отмечает, что в результате стрельбы погибли двое гражданских лиц и двое сотрудников сил безопасности. Другие подробности пока неизвестны.

В Ираке 1 октября начались антиправительственные протесты против бедности, безработицы и коррупции в стране. Митингующие массово требуют отставки правительства. В ряде городов, включая Багдад, мирные демонстрации вскоре превратились в массовые беспорядки и столкновения с силовиками.

В ночь на четверг в Багдаде, а также городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара решено было ввести комендантский час. Командование совместными операциями Вооруженных страны заявляет, что обстановка в Ираке находится под полным контролем.

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Автор: Алла Ларионова
#багдад #протесты

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